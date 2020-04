Olej konopny: zastosowanie u psów i kotów

Kannabidiol czyli również olej konopny posiada terapeutyczny wpływ również na zwierzęta. Nie posiada czynników psychoaktywnych, ponieważ nie posiada THC. Przez co jest bezpieczny dla naszych pupili. Jest to naturalny sposób na wyleczenie wielu chorób, które posiadają nasze zwierzątka domowe. Olej produkowany jest z organicznych konopi, w 100% naturalnych.



Właściwości stosowania oleju konopnego u zwierząt

Olej konopny może wyregulować wielu układów w organizmie naszego ukochanego zwierzęcia. Zwiększa jego wytrzymałość. Stosując zewnętrznie ma znaczny wpływ na wygląd skóry i sierści. Dzięki niemu będzie miał silniejszy układ odpornościowy oraz zmniejszy ryzyko stanów zapalnych. Potrafi również uśmierzyć ból oraz uspokoić zwierze. Olej konopny może występować w kroplach lub w formie pastylek. Zapewnij swojemu zwierzęciu to co najlepsze i dbaj o niego w naturalny sposób. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.