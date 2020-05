Czy CBD sprawdzi się w fitoterapii?

Każdy z nas jest narażony na stres w każdy dzień. W pracy, w domu, w związku, nasze życia to nieustanne sytuacje stresowe. Nie każdy jednak umie sobie z nimi radzić i odczuwa tak zwane stany lękowe. Charakteryzują się one bólem głowy, bezsennością, kołataniem serca, bólem w klatce piersiowej czy szybkim pulsem. Mogą one również powodować spadek cukru we krwi oraz problemami z tarczycą. Dlatego CBD takie jak to firmy Cibdol, może obniżyć poziom stresu w skuteczny sposób poprzez wpływ na układ endokannabinoidowy.

Jak stosować CBD firmy Cibdol w przypadku zaburzeń lękowych?

Zazwyczaj nie ma jednego sposobu na dawkowanie CBD. Wszystko należy dostosować od indywidualnych preferencji, ponieważ każdy z nas różni się wiekiem czy wagą, a przede wszystkim wrażliwością na tego typu substancje. Jednak najczęściej zaleca się preparaty o średnim stężeniu, około 10% w przypadku dorosłych. Wyższe stężenia można stosować u osób ze zwiększonymi dolegliwościami. Stosowanie zaczynamy od jednej kropli pod język i trzymamy ją około 1 do 2 minut. Zalecane przyjmowanie preparatu co 6 godzin. Zapraszamy do zapoznania się z pełna ofertą firmy Cibdol oraz do kontaktu. Chętnie opowiemy na wszelkie pytania.

