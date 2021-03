Olej CBD - idealny sposób na kaca?

W głowie ci pulsuje, żołądek jest zawiązany w supeł, a twoja zdolność wstawania i wychodzenia znika - wszystko to najlepiej opisuje przerażającego kaca. Na szczęście natura oferuje całkiem niezłe rozwiązanie pomagające w radzeniu sobie z psychicznymi i fizycznymi objawami kaca. Nie, to nie są przypalone tosty ani krewetki , lekarstwa, o których w przeszłości mówiło się, że są lekami na kaca. To CBD, inaczej kanabidiol . Nie musimy przypominać, ale kluczowe objawy kaca często obejmują niski poziom cukru we krwi, nudności, odwodnienie, niepokój, zmęczenie, obniżoną odporność i wiele innych. Jeśli przesadziłeś zeszłej nocy i szukasz naturalnej alternatywy, olej CBD może pomóc Ci szybko się odbić. W górę i na nich, prawda?

Jak Cannabis oil może pomóc na kaca

Konopie to bardzo złożona roślina, z ogromną ilością bioaktywnych chemikaliów, które działają synergicznie. Jednym ze 113 kannabinoidów obficie występujących w konopiach indyjskich jest CBD (skrót od kannabidiolu), który występuje głównie w roślinach konopi.W przeciwieństwie do THC (tetrahydrokannabinolu), nie jest psychoaktywny, co oznacza, że ​​nie powoduje zmian umysłowych, które zwykle są związane z marihuaną. Zamiast być spożywanym rekreacyjnie, jak THC, olej CBD jest używane głównie do celów leczniczych, wszystko to dzięki jego właściwościom przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, przeciwutleniającym, przeciwlękowym i przeciwpadaczkowym.