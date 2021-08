Co to jest olej CBD?

Skrót od kannabidiolu, CBD znajduje się w marihuanie i konopiach. Nie zawiera THC (tetrahydrokannabinolu), więc nie daje odurzającego „haju” związanego z rekreacyjną marihuaną. Olej CBD jest ekstrahowany i rafinowany przy użyciu etanolu, aby wyglądał jak prawdziwy olej. Jest dostępny w różnych produktach, w tym pigułkach, żelach, żelkach, olejkach do e-papierosów, kremach i nalewkach doustnych.

Co wiemy o skutkach stosowania CBD podczas ciąży i karmienia piersią?

Nie ma kompleksowych badań oceniających wpływ CBD na rozwijający się płód, ciężarną matkę lub dziecko karmione piersią. FDA kontynuuje gromadzenie i badanie danych na temat możliwych szkodliwych skutków oleju konopnego CBD podczas ciąży i karmienia piersią. Jednak w oparciu o to, co wiemy, FDA stwierdza, że ​​istnieje poważny powód do obaw.

Wysokie dawki CBD u ciężarnych zwierząt testowych spowodowały problemy z układem rozrodczym w rozwoju płodów męskich. Ponadto, w oparciu o to, co już wiedzą o CBD, FDA spodziewa się, że pewna ilość CBD zostanie przekazana dzieciom poprzez mleko matki. FDA zdecydowanie odradza stosowanie CBD u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ponieważ badania nad bezpieczeństwem CBD w tych populacjach są niewystarczające. Na swojej stronie internetowej stwierdza: „FDA zdecydowanie odradza stosowanie kannabidiolu (CBD), tetrahydrokannabionolu (THC) i marihuany w jakiejkolwiek formie podczas ciąży lub podczas karmienia piersią”. Dlatego olej konopny CBD powinien być konsultowany z lekarze.