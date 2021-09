Niektóre badania i anegdotyczne dowody sugerują, że CBD może również pomóc w spokojnym śnie. Oto, co musisz wiedzieć o używaniu CBD do snu.

Co mówią badania o CBD i śnie

Aby zrozumieć, czy CBD może poprawić sen, najpierw musimy zrozumieć, co powoduje zły sen. Wiele rzeczy może powodować problemy ze snem. Mogą to być zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak lęk , zespół stresu pourazowego ( PTSD ) i depresja, leki, które mogą zaburzać cykl snu i czuwania, warunki fizyczne, takie jak przewlekły bólorazzespół niespokojnych nóg, kofeina, zwłaszcza spożywana późno w ciągu dnia czy czynniki środowiskowe, takie jak głośne hałasy lub niewygodne łóżko. Jeśli Twoja bezsenność jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi lub powiązanymi stanami, CBD może pomóc w leczeniu przyczyn bezsenności.

Jak CBD może pomóc na sen?

CBD posiada wyjątkową możliwość relaksacji człowieka, przez co poprawia zdecydowanie komfort snu. Rozwiązuje podstawowe przyczyny bezsenności. Istnieje wiele sposobów na zażywanie CBD . Występuje w kilku różnych formach, w tym olejki, nalewki, kapsułki czy żelki. Ogólnie rzecz biorąc, vaping CBD wprowadza go do organizmu szybciej niż inne formy.