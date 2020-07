Neurogeneza a CBD

Według statystyk 92% seniorów posiada co najmniej jedną przewlekłą chorobę. Przez proces starzenia się organizmu zdolność regeneracji oraz utrzymania równowagi w organizmie staje się coraz trudniejszy. W tym problemie pomóc mogą kannabinoidy, które wytwarzane są w konopiach. Zawierają one również THC oraz CBD, które właśnie te procesy wspierają oraz pomagają w wytwarzaniu nowych neuronów w mózgu. Taki proces nazywany jest neurogenezą. Endokannabinoidy, a raczej ich struktura jest podobna do kannabinoidów zawartych w konopiach, dlatego mogą wzmocnić ten proces.

CBD w chorobach mózgu

CBD posiada wiele właściwości leczniczych. Przy tym nie posiada działania psychoaktywnego. Dzięki stosowaniu CBD w naszym organizmie zwiększa się liczba receptorów CB1 oraz CB2. Dlatego właśnie może pomóc w chorobach takich jak Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane i demencja. Przy Alzheimerze osoba stosująca CBD zwiększa skupienie, zmniejsza swój lęk, ból oraz normalizuje swój sen. Konopie to bezpieczna terapia dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, oraz dla tych, którzy chcą wzmocnić swój system endokannabinoidowy.